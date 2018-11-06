Kayseri'de tren minibüse çarptı: 2 ölü

Kayseri’de hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen minibüse tren çarptı.
Kayseri'de hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen minibüse tren çarptı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen minibüse tren çarptı. Trenin önüne aldığı minibüs yaklaşık 150 metre sürüklendi. Olayda İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.