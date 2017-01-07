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07 Ocak 2017 15:06

Kayseri’de üniversitenin çatısı uçtu: 4 yaralı

Kayseri’de üniversitenin çatısı uçtu: 4 yaralı

07 Ocak 2017 15:06

Kayseri’de sabah saatlerinden beri etkili olan rüzgar nedeniyle Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çatısı uçtu. Olayda 4 kişi yaralandı
Kayseri’de saatte ortalama 35 kilometre hızla esen rüzgar, sabah saatlerinden bu yana kentte çok sayıda binanın çatılarında hasara neden oldu. Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çatısı uçtu. Olayda yaralanan 4 kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Formasyon eğitimi için yapıldığı belirtilen sınav da çatının uçmasından dolayı iptal edildi.



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