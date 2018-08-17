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17 Ağustos 2018 16:10

Kayseri’de uyku yastığına zulalanmış metamfetamin ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 65 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Kayseri’de uyku yastığına zulalanmış metamfetamin ele geçirildi

17 Ağustos 2018 16:10


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan Kayseri’ye gelen bir yolcu otobüsü içerisinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ankara yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında otobüsü durduran ekipler, didik didik arama yaptı. Bu sırada, bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen ekipler, yolcu koltuğunun arasına sıkıştırılan uyku yastığına zulalanmış 65 gram metamfetamin maddesi ede geçirildi, Yunus K. da (26) gözaltına alındı.


Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında yaptığı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.




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