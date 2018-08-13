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13 Ağustos 2018 09:25

Kayseri’de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1’i Afgan uyruklu 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitlik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

13 Ağustos 2018 09:25


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında düzenlediği operasyonlar ile uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara göz açtırmıyor. Kayseri genelinde 3 farklı noktada operasyon düzenleyen ekipler, 1’i Afgan uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.


Kayseri genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak planlı projeli dosya kapsamında operasyon düzenleyen ekipleri S.T.’yi (34) gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 5 gram metamfetamin, 2 adet pompalı tabir edilen tüfek, 45 adet tabanca fişeği, 1 adet de uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçirildi.


Bir diğer operasyonda ise, Ş.K. (35) gözaltına alındı. Şahısta yapılan aramalarda, 2 parça halinde metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 parça halinde 27 gram sentetik kannabinod maddesi, 1 adet ectacy hap, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçirildi.



"Operasyonda Afgan uyruklu 1 kişi yakalandı"


Kayseri polisi düzenlediği bir operasyonda da, Kayseri’de doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgileri üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Afgan uyruklu T.I’nın (25) üzerinde arama yaptı. Ekipler, şahsın ceketine özel olarak gizlenerek zula yapılmış 740 gram reçine esrar ele geçirdi.


Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.




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