Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri’de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.E.Y.’nin kullandığı otomobilin durdurulduğu öğrenildi. Araç ve M.E.Y.’nin üzerinde yapılan aramalarda 10 gram esrar ,3 gram metamfetamin ve 2.93 gram sentetik kannobinoid maddelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan M.E.Y.’nin hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığını kaydetti.