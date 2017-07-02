Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Operasyon polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahıslardan Y.S. (44), D.S.(28) ve M.K.’ye (22) Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

Şahısların ev, araba ve üzerinde yapılan aramalarda 0.10 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 24 adet ecstazy hap, 5 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet bıçak ele geçirildiği bildirildi.