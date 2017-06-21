Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

40 gram metamfetamin, 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı ve projeli operasyonda 28 yaşındaki M.Ü ve 41 yaşındaki E.C.’nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Yakalanan zanlıların ev, araç ve üst aramalarında 7.40 gram metamfetamin, 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Yetkililer, zanlılar hakkında işlem başlatıldığı kaydetti.