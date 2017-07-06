Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 23:13

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 6.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

06 Temmuz 2017 23:13

36 gram bonzai ve 7.66 gram gelen uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapılırken, bu şahıslardan H.K. (30) ve Ç.A. (23) uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan yakalandı. Şahısların ikametinde, araçlarında ve üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 6.36 gram bonzai, 7.66 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 8 adet fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan H.K. ve Ç.A. emniyete götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:13
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:04
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!