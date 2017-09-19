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19 Eylül 2017 16:09

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’de Narkotik ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 20,10 gram bonzai ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

19 Eylül 2017 16:09


Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde planlı, projeli dosya kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Ş.P. (33), S.Ç. (26) ve Ş.T. (23) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan 3 şahsın üzerilerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada satışa hazır şekilde 12 parça halinde toplamda 20,10 gram uyuşturucu maddelerden sentetik cannobinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.




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