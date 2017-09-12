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12 Eylül 2017 13:48

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri’de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 5 kişi yakalandı.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

12 Eylül 2017 13:48


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 5 kişi’den 4’ü !madde bulundurmak ve kullanmak suçundan’ işlem yapılarak salıverildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.K.’nin (48) üzerinde ve evinde yapılan aramada 3 fişek halinde 2.5 gram uyuşturucu maddelerden eroin ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. M.K, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan göz altına alındı.


Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.




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