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06 Temmuz 2017 00:27

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 9 gram bonzai maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

06 Temmuz 2017 00:27


Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 şahısa uyuşturucu bulundurmak ,kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Şahısların ikametinde ve üzerlerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 9 gram gelen uyuşturucu maddelerden cannabinoid (bonzai) ele geçirilirken V.Ö.


(45) isimli şahıs gözaltına alındı.


Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




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