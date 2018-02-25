Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişiden 2’si ’uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı. C.E. (25), Y.B. (33) ve H.E. (30) ise ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan gözaltına alındı. Şahısların ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerden 33 gram metemfetamin maddesi ile 1 fişek halinde sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.