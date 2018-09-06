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06 Eylül 2018 08:55

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda 2 kişi gözaltına alınırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

06 Eylül 2018 08:55


Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ve Narkotim ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.K. (32) ve S.D. (28) yakalandı. 2 şahsın yapılan üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır vaziyette 35 parça halinde toplam 100 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde satımında kullanılan alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.


M.K. ile S.D., ’uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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