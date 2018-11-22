Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.Ç. (36) ve T.Ç. (27) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında toplam ağırlığı 128 gram bonzai maddesi ele geçirildi M.Ç. ve T.Ç., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.