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30 Haziran 2017 20:46

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu:3 gözaltı

Kayseri polisi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu:3 gözaltı

30 Haziran 2017 20:46


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konaklar mahallesi ve Battalaltı tabir edilen yerlerde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, 5 şahsa uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı ve şahıslardan H.D. (42), Ö.A. (36) ve B.D. (32) gözaltına alındı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 0.76 gram metamfetamin, 6.95 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu satışında kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.




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