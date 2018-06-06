Kayseri’de yaşayan Karadenizliler iftar yemeğinde bir araya geldi

Kentte bir otelde düzenlenen iftar davetine Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri 26’ncı dönem Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya ve çok sayıda Karadenizli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, “İlk kez 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Cumhuriyet Meydanındaki demokrasi nöbetinde bir araya geldik. O günden bu yana ara ara etkinlikler yapıp birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye gayret ediyoruz. Bu etkinliklerdeki amacımız Karadenizliler olarak bir ayrışma değildir, aksine Karadenizliler doydukları ve ekmek yedikleri topraklara hizmet etme şiarıyla hareket eden insanlardır. Bu memleketin Karadeniziyle, İç Anadolusuyla, Egesiyle, Doğusuyla, Güney Doğusuyla bizim olduğunun bilince olan insanlardır. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içindeki bu etkinliklerimizin devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, iftar davetine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

İftar daveti, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya’nın dua etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.