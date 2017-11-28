Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 13:05

Kayseri’de yaşayan nüfus kadar bitki soğanının dikimi yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi adeta çiçek bahçesi haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri’de yaşayan nüfus kadar bitki soğanının dikimi yapılıyor

28 Kasım 2017 13:05

İlkbahar ve sonbaharda dikilen çiçeklerin yanı sıra başta lale olmak üzere Kayseri’de yaşayan nüfus kadar bitki soğanının dikimi yapılıyor.


İlkbaharda hercai, menekşe, çuha çiçeği, petunya, kadife, begonya, sardunya gibi çiçeklerle; sonbaharda ise kasımpatı ve menekşelerle şehri donatan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 350 bine yaklaşan bitki soğanını toprakla buluşturuyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından; Cumhuriyet Meydanı, Mimarsinan Parkı, Kurşunlu Parkı gibi şehir merkezinde bulunan alanlar ile orta refüj ve orta refüjlerde bulunan tüm çiçek potlarına farklı desen ve şekillerde toplam 1 milyon 350 bine yakın bitki soğanı (lale, nergis, sümbül, üzüm sümbülü ve süs soğanı ) dikimi yapılıyor. Dikimi yapılan çiçeklik alanlarda ayrıca ledli çim ayırıcılar kullanılarak geceleri Kayseri halkına görsel şölen sunuluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç