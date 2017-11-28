İlkbahar ve sonbaharda dikilen çiçeklerin yanı sıra başta lale olmak üzere Kayseri’de yaşayan nüfus kadar bitki soğanının dikimi yapılıyor.

İlkbaharda hercai, menekşe, çuha çiçeği, petunya, kadife, begonya, sardunya gibi çiçeklerle; sonbaharda ise kasımpatı ve menekşelerle şehri donatan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 350 bine yaklaşan bitki soğanını toprakla buluşturuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından; Cumhuriyet Meydanı, Mimarsinan Parkı, Kurşunlu Parkı gibi şehir merkezinde bulunan alanlar ile orta refüj ve orta refüjlerde bulunan tüm çiçek potlarına farklı desen ve şekillerde toplam 1 milyon 350 bine yakın bitki soğanı (lale, nergis, sümbül, üzüm sümbülü ve süs soğanı ) dikimi yapılıyor. Dikimi yapılan çiçeklik alanlarda ayrıca ledli çim ayırıcılar kullanılarak geceleri Kayseri halkına görsel şölen sunuluyor.