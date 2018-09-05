Kayseri’de yaşlılar bakımsız ve yalnız kalmıyor

2016 yılında Bakanlığın başlattığı program kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının da uygulamaya aldığı YADES kapsamında, Kayseri’de zaman zaman sayıları değişmek üzere ortalama 500 65 yaş üzerindeki yaşlıya evde bakım, temizlik, sağlık desteği veriliyor.

Sağlık hizmetleri, kişisel bakım, ev temizliği

Çocuklarının uzakta olması, bakacak kimsesinin olmaması, parçalanmış aile gibi gerekçelerle, yalnız başına hayatla mücadele eden ya da bakan kişinin de yetersiz kaldığı durumlarda YADES personeli, yaşlının durumuna göre haftalık ya da aylık yaptığı rutin ziyaretlerle, yaşlıların evdeki temizlik hizmetlerini görüyor, sağlık kontrollerini yapıyor, gerekirse hastane işlemlerini görüyor, evdeki eksiklerini tespit edip tamamlıyor, tüm bunların ötesinde ziyaretleriyle en büyük şikayetleri yalnızlık olan yaşlılara psikososyal destek vererek gönlünü şenlendiriyor.

“Paradan çok dua alıyoruz”

Proje başladığı günden bu yana program kapsamında hemşire olarak çalışan Muhammed Mustafa Çetinkaya, yaşlılarla bir araya geldikçe hayata bakış açılarının değiştiğini, vicdanlarının sesine daha çok kulak verir hale geldiklerini söyledi. Programla birlikte mesleğini para kazanmanın ötesinde, yaşam biçimi olarak benimsediğini dile getiren Çetinkaya, “2 yıldır yaşlılarımıza hizmet veriyoruz. Yaşlılarımızın sağlık durumlarına göre hasta nakil hizmetleri veriyoruz, yaşlılarımızın sağlık hizmetleriyle uğraşıyoruz. Evlerinde gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. haftalık ve aylık ziyaret programları kapsamında kendilerini ziyaret ediyoruz. Bizi yardımcı olarak da değil de, evlatları olarak gördükleri için hepimizin ilişkisi ana-oğul ilişkisi gibi oldu. Samimi duygularımız ve vicdanımız gelişti. Paradan daha çok dua alıyoruz ve bu bize yetiyor” dedi.

“Tuttukları altın olsun”

YADES’ten 1 yıldır temizlik ve sağlık hizmeti alan 70 yaşındaki Ferruha Bozbıyık ise projeyi uygulamaya başlayanlara ve çalışanlara minnettar olduklarını ifade etti. Bozbıyık, “Bir yeğenim var, onun komşusuna gelip gidiyorlarmış, o tavsiye etti ve aradı. Sonra gelmeye başladılar, camlarıma, mutfağıma kadar temizliyorlar. İşi gücü rast gelsin. Gelenden gidenden memnunum, tuttukları altın olsun. Çocuklarım da iyi ama gurbetteler. Bir kızım şeker hastası Akkışla’da, bir oğlum Gümüşhane’de. Komşularım bile onlara, Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e dua ediyor” diye konuştu.

2 yıl önce ayakları kırıldığı için yatağa bağımlı kalan 76 yaşındaki Adil Öztürk ise, YADES’ten evde sağlık ve kişisel bakım hizmeti alıyor. Hizmetlerden memnun olduğunu belirten Öztürk, “Yıkamaya geliyorlar haftada bir, berberim geliyor tıraş ediyor iki haftada bir. Ara sıra hemşireler geliyor, şekerimi, tansiyonumu falan ölçüyorlar. Allah razı olsun, derdimi dinliyorlar, tansiyonumu ölçüyorlar, beni gıcır gıcır yıkıyorlar” ifadelerini kullandı.