İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de yılbaşında piyasaya sürülecek kaçak içki ele geçirildi

Kayseri’de yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan kaçak içki deposuna operasyon yapıldı.

Kayseri'de yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan kaçak içki deposuna operasyon yapıldı. Operasyonda bin 495 şişe kaçak alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gümrük kaçağı ve merdiven altı kaçak alkollü içki ticareti yapan şahıs ve şahıslara yönelik olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Talas ilçesinde tespit edilen, depo olarak kullanılan ve yılbaşı öncesi il geneline halkın sağlığını tehdit eden piyasaya dağıtımı yapılmaya hazır yüklü miktarda kaçak alkol tespit edildi. Depoya yapılan operasyonda toplamda bin 495 adet çeşitli markalarda kaçak alkol ve bu kaçak alkol üzerinde kullanılmak için orjinaline bire bir yakın 426 adet sahte bandrol ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak 'alkollü içki kaçakçılığı' suçundan 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.