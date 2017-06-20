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20 Haziran 2017 12:21

Kayseri’deki bombalı saldırının 21 zanlısı 15 kez nitelikli kasten adam öldürme suçundan yargılanacak

Kayseri’de 17 Aralık tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik bombalı saldırıda 15 askerin hayatını kaybetmesi, 55 askerin yaralanması ile ilgili olarak gözaltına alınan 21 kişi hakkında Kayseri 4.

Kayseri’deki bombalı saldırının 21 zanlısı 15 kez nitelikli kasten adam öldürme suçundan yargılanacak

20 Haziran 2017 12:21

Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.


Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık 206 tarihinde Talas Bulvarı üzerinde PKK/KCK terör örgütü üyeleri tarafından içerisinde çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik bombalı araç saldırısı olayında 15 askerin şehit olduğu 55 askerin yaralandığı olayla ilgili olarak tutuklu bulunan 21 şüpheli hakkında Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde Devletin Birliğini Bozmak, 15 kez nitelikli kasten adam öldürme, 55 kez nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, silahlı terör örgütü yöneticisi/üyesi olmak evrakta sahtecilik suçlarından kamu davası açıldığı öğrenildi.


Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde sabah saatlerinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan özel halk otobüsüne bombalı araçla saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda 15 asker şehit olmuş, 55 asker ise yaralanmıştı. Olay sonrasında yapılan çalışmalarda 21 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.




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