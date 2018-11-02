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Kayseri'deki çatı çökmesinde ekipler yaralı işçiyi kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri’de yapımı süren kongre merkezinin çöken çatısının altında kalan işçinin ayağının tabyaya sıkıştığı, yaralıya ulaşan ekiplerin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kayseri'de yapımı süren kongre merkezinin çöken çatısının altında kalan işçinin ayağının tabyaya sıkıştığı, yaralıya ulaşan ekiplerin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını organize etti. Kızılkan, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Çatıda meydana gelen göçme sonucunda bir şahsın içeride mahsur kaldığı bilgisi var. Bu ham bilgiler çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine ulaşmış vaziyette. Mahsur kalan kişiye ulaştık. Şuuru açık, ayağının tabya ile çakılların arasına sıkıştığı bilgisi var. Ekipler çakılları temizlemeye çalışıyor. O sıkışmadan kontrollü vaziyette kurtarıldıktan sonra ambulansa teslim edeceğiz. Burada zamana karşı yarış söz konusu değil. Kontrollü çalışmamız lazım. Sıkıntılı bir durum yok. İkinci bir tehlikeye sebebiyet vermeden şahsı o alandan almamız lazım" diye konuştu.


Yaralı işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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