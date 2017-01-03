Kayseri’deki cinayet

Kayseri’de dün aracının içinde öldürülmüş olarak bulunan M.M. olayı ile ilgili olarak 2’si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Selçuklu Mahallesi Mehmet Ayşe İnci Caddesi üzerinde bulunan 38 LF 300 plakalı pikap türü araçta, tabanca ile öldürülmüş M. M.’nin (39) cesedi bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucu olaya karıştıkları öğrenilen Ş.G. (28) ile eşi İ. G. (36), A. Y. (39) ve B.U. (31) isimli kadını ayrı ikametlerde kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden M.M. ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hunat Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi.