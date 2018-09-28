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Kayseri'deki FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasına operasyon

Kayseri polisi tarafından FETÖ/PDY’nin asker mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri polisi tarafından FETÖ/PDY'nin asker mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, mahrem imam olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 kişiden 6'sı gözaltına alındı.


6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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