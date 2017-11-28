Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 11:32

Kayseri’deki HDP il binasına saldırı davası

Kayseri’de 17 Aralık 2016’da özel halk otobüsüne düzenlenen terör saldırısında 15 askerin şehit, 54 askerin yaralanmasının ardından HDP il binasının yakılması olayı ile ilgili açılan davada yargılanan 3 sanıktan 2’si beraat ederken, bir sanığa ise verilen 15 ay hapis cezası ise ertelendi.

Kayseri’deki HDP il binasına saldırı davası

28 Kasım 2017 11:32


Kayseri’de 17 Aralık 2016’da Erciyes Üniversitesi Talas Yolu üzerinde bulunan otobüs durağında özel halk otobüsüne yönelik PKK’lı canlı bomba tarafından terör saldırısı düzenlenmiş, 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı. Saldırının olduğu aynı gün toplanan kalabalıktan bir grup HDP İl Teşkilatı’nın olduğu bina önünde toplanmış, terörü lanetlemiş, HDP İl binasını da yakmıştı. Yapılan tespit sonrası 3 kişi hakkında ’mala zarar verme’ ve ’konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından dava açıldı.


Kayseri 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanıklar C.T., K.U., Y.K. katılmazken, HDP İl Başkanı Cezvet Işık duruşmada hazır bulundu. Ayrıca HDP Van milletvekili Lezgin Botan, HDP Van Parti Meclis Üyesi Yeliz Zozan Yıldırım da duruşmaya izleyici olarak katıldı.


Atama ile gelen HDP İl Başkanı Cezvet Işık müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde, "Sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum. Maddi zararımız var. Maddi zararımızın giderilmesini ve bu konuda ihmali olanların da yargılanmasını istiyoruz" dedi.


Mahkeme verdiği kararda sanıklardan K.U. ve Y.K.’ye delil yetersizliğinden beraat, C.T.’ye ise ’mala zarar verme’ suçundan 10 ay, ’konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 5 ay verdiği cezayı erteledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Sisli
    10°C
  • Cuma
    Sisli
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç