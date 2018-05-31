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31 Mayıs 2018 12:37

Kayseri’deki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kayseri’de yolun karşına geçmeye çalışan anne ve oğluna otomobilin çarpması sonucu anne hayatını kaybederken oğlu da ağır yaralanmıştı.

Kayseri’deki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

31 Mayıs 2018 12:37

Ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Hasan Tahsin Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca T. (30) ve oğlu Ebubekir T.’ye (5) plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı ve kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gonca T., bulvar üzerinde seyreden 38 UC 968 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada, yola savrulan Gonca T.’ye çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 GA 9226 plakalı otomobil de, refüje çıkarak ağaca çarptı. Gonca T., kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ebubekir T. de sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ebubekir T., hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Gonca T. ve oğluna çarpan otomobili bulmak için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.




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