Mart 2016 tarihinden itibaren düzenlenen kampanyalarda hayırsever vatandaşların da katkıları ile bugüne kadar 13 milyon 951 bin 892 TL tutarındaki 414 tır yardım malzemesi Suriye’ye ulaştırılmıştı. Bugün de 339 bin 73 TL tutarındaki 9 tır un ve 1 tur bakliyat ile çocuk ayakkabısından oluşan yardım konvoyunu uğurlamak için tören düzenlendi. Anadolu Harikalar Diyarı’nda düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, hayırseverlerin de katkılarıyla yardımların devam edeceğini ifade ederek; “Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak 2 yıldır düzenli olarak göndermiş olduğumuz yardım tırlarımızın bu ay ki bölümünde de bugün 10 tırımızı yola çıkarıyoruz. Bu tırlarımızın 9’unun içerisinde un 1 tanesinin içinde de bakliyat ve ayakkabı var. Geçen ay özellikle ramazan ayı olması itibariyle çocuklarımıza hediyelikler de gönderdik. İnşallah bundan sonraki yardımlarımız da devam edecek. Bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Törene katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı da hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini ileterek; “Yardımda bulunan bütün iyiliksever, yardımsever, gönlü zengin insanlara teşekkürü bir borç biliyorum. Milletimizin; ırkına, diline, dinine, rengine bakmaksızın dünya üzerinde mazlum ve mağdur kim varsa onun yanında olmak için gayret gösterdiğinin şahididir bu tırlar. Cenabı Hak milletimizin varlığını, birliğini, dirliğini daim eylesin. Yeryüzündeki mazlumların umudu olmaya devam edelim” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Müftü Güven’in duasının ardından yardım tırları Halep’e ulaşmak üzere yola çıktı.

Törene Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve STK temsilcileri katıldı.