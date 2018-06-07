Ahmet İnci Cami önünde teravih namazı sonrası düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Şahin Güven 2 yıl boyunca düzenlenen kampanyalarla mazlum coğrafyasına Kayseri’den gönderilen yardım tırı sayısının 411’e ulaştığını belirterek, "Hepinizin bildiği üzere Kayserimiz hayırseverliğinin getirmiş olduğu o güzellikle özellikle sınır ötesindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Suriyeli kardeşlerimize sürekli yardım gönderiyor. Güvenlik güçlerimizin terörden arındırmış olduğu özellikle El-bab, Halep, Cerablus, İdlib’te mülteci kamplarında bulunan kardeşlerimize her ay yardım gönderiyoruz. 2 yıl içerisinde 400 tır yardım gönderdik. Şuanda yola çıkardığımız 11 tırla birlikte 411 tır yardım yapıyoruz. Bunlar sizlerin gayretleriyle, çalışmalarıyla bizleri de İl Müftülüğümüzü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubemizi vesile kılıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu hayırlarınız büyük oranla hayırseverlerimizin bizzat gelerek veya kendilerini ziyaret etmemiz sebebiyle oluşan tırlarımız. Bu ramazan ayında yine özellikle terörden arındırılmış bölgeler üzerinde duruyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’yla kahraman ordumuzun şehitler vererek temizlemiş olduğu bölgelerdeki mağdur, muhtaç, mazlum kardeşlerimize ellerimizi uzatıyoruz. Onların duaları bizim için hayırlı, bu sebeple bu ay gönderdiğimiz 11 tırımızın 9’u undan oluşuyor. Bölgede Diyanet Vakfımızın fırınları var, bunlar ekmek oluyor ve sıcak sıcak iftar ve sahur sofralarına konuyor. Ayrıca 1 tırımız tamamen kuru bakliyattan oluşuyor. Bölgede buna da ihtiyaç var. Bunu yanında özellikle bu ay için önümüzde bayramdır; bayramda o bölgenin çocukları, yetimleri mazlum ve mağdur olmasın, ramazan sevinci onların evine de girsin diyerek bir çalışma yaptık ve çocuklar için yardım gönderiyoruz. Bunların hepsini gönderiyoruz ki oradaki çocuklarımız da bayramlarını güzel bir şekilde yapsınlar. Hiç unutmayalım 15 Temmuz gecesi bize gelen ilahi yardımın belki de o mazlum ve mağdur coğrafyalarındaki kardeşlerimizin duaları vesilesiyle tecelli ettiğine inanıyoruz. Bundan sonra da onların duasıyla hem ayakta duracağız hem de dünyaya, İslam ümmetine adaleti tesis edecek, insanlara ihsanda bulunacak bir toplum olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise kampanya kapsamında gönderilen yardım tırlarında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Diyanet Vakfı Kayseri Şube Başkanı ve müftümüze, onun şahsında çalışanlara teşekkür ediyorum. Kayserimize yakışır bir sayıdan bahsettiler. Doğduğu topraklara borcu olanların hayırseverlerimizin yalnızca bulunduğumuz ille, ülkemizle sınırlı değil, hemen yanı başımızda üzerimizde hakları olan Müslüman kardeşlerimize de uzanan yüreklerinin tezahürünü görüyoruz. 11 tırda her birimizin aklını, vicdanını rahatlatacak belki de omuzlarımızdan bu vebali alacak hayırda bulundular. Biz kayıtsız kalamayız, orada hiçbir şey olmamış gibi yapamayız. Müslüman kardeşlerimizin acısına kayıtsız kalmak bizim İmani bir meselemizdir. O yüzden dünya bize bu meselelere örnek olabilecek bir durumda değil. Tam tersi bırakın İslami, insani sınavların kaybedildiği bir coğrafyada yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yardımların bulunduğu tırlar dualar eşliğinde Halep’e uğurlandı.