Kayseri’den Mostar’a kardeşlik eli

Başkan Çelik, Mostar’daki KAYMEK Merkezi kanalıyla destek verdikleri Egipatko Selo Yetimhanesi ile Los Rosales Engelliler Kompleksi’ni de ziyaret etti. Başkan Çelik, engelliler ve yetimlerin maddi manevi yanlarında olduklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mostar’da öncelikle Türkiye’nin Mostar Başkonsolosu Zerrin Kandemir’i ziyaret etti. Başkonsolos Kandemir ile bir süre görüşen Başkan Çelik, daha sonra Egipatko Selo Yetimhanesi’ne geçti. Ziyarete Başkonsolos Zerrin Kandemir ile Yunus Emre Enstitüsü Genel Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de katıldı.

“KAYSERİ’NİN YAPTIKLARI BAŞKA BELEDİYELERE DE ÖRNEK OLSUN”

Egipatko Selo Yetimhanesi’ni gezen ve burada verilen hizmetlerle ilgili bilgi alan Başkan Mustafa Çelik, KAYMEK ile yetimhanede de kurs desteği verdiklerini söyledi. Mostar’daki yetimlerin maddi ve manevi olarak yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Sınırlarımızın dışında da gönül belediyeciliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Genel Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Kayseri’nin yaptıklarının başka belediyelere de örnek olmasını diliyorum. KAYMEK ile birlikte geniş kesimlere hitap ediyoruz. Bu faaliyetlerin inşallah devamını sağlayacağız. İki yıldır 1000’den fazla insana ulaştık. Sadece Boşnaklar değil Hırvat ve Sırplar da bu kurslara katılıyor. Böylece barış kültürünün yaygınlaşması için ciddi bir altyapı oluşuyor. Bu kurslar vasıtasıyla Türk kültürü daha etkin bir şekilde kendini gösteriyor” diye konuştu.

Mostar Başkonsolosu Zerrin Kandemir de Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü’ne verdikleri hizmet nedeniyle teşekkür etti. Bu işbirliği sayesinde Kayseri ve Türkiye’nin daha çok insan tarafından tanındığını ifade eden Kandemir, “İnsanların kalplerini kazanma yolunda bu projeler bizlere çok yardımcı oluyor. Eminim bu işbirliği çok daha güzel projelerle devam edecek” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e ziyareti anısına Egipatko Selo Yetimhanesi’nde kalan çocukların kendi çizdikleri resimler hediye edildi.

“KAPIMIZ BÜYÜK KALPLİ İNSANLARA AÇIK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yunus Emre Enstitüsü Genel Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile birlikte Mostar’daki Los Rosales Engelliler Kompleksi’ni de ziyaret etti. Başkan Çelik, Engelliler Kompleksi içindeki meslek atölyelerini gezdi ve zihinsel engellilere yönelik eğitimlerle ilgili bilgi aldı. Başkan Çelik, Mostar’daki engelliler kompleksine gerek eğitim gerekse malzeme desteği verdiklerini söyledi.

Los Rosales Engelliler Kompleksi Müdiresi de Başkan Mustafa Çelik’e sağlanan tüm destekler nedeniyle teşekkür ederek, Kayseri heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve “Büyük kalpli insanlara kapımız her zaman açık” ifadelerini kullandı.