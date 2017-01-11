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11 Ocak 2017 16:08

Kayserigaz 2016 yılı yatırım rakamlarını açıkladı

Kayserigaz 2016 yılı yatırım rakamlarını açıkladı

11 Ocak 2017 16:08

2016 yılında Kayseri’nin birçok noktasında altyapı çalışmalarını yürüten Kayserigaz, 2017 yılında da altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.
Kayserigaz, 2016 yılı içerisinde Kayseri’de toplamda 650 kilometre rekor altyapı yatırımı yaptı. 13 yıldır sürdürülen çalışmalar neticesinde, bugüne kadar yapılan yatırımlarla şebeke hattı uzunluğu 3 bin 767 kilometreye ulaştı. Altyapı yatırımlarının artmasına paralel olarak doğalgaz kullanımı ve abone sayısında da artış sağlandı. 2016 yılsonu itibarıyla 453 bin BBS (Bağımsız Birim Sayısı) abone sayısına ulaşıldı. Artan abone sayısına karşın müşteri memnuniyeti oranı yüzde 95’in üzerinde gerçekleşti. 2016 yılında toplam doğalgaz tüketimi de bir önceki seneye göre artış göstererek 583 bin 576 bin Sm’e ulaştı.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Kayseri’nin mümkün olan her noktasına doğalgaz hizmeti sunmak için yoğun bir çalışma programı yürüttüklerini belirtti. 2016 yılı içinde Kayseri merkezde dağınık hatların yanı sıra Develi ve Bünyan ilçelerinde de altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam edildiğini ifade etti. Bora, 2016 yılında toplam 650 km doğalgaz hat yatırımı yapıldığını, 5 yıllık yatırım planlarımızda Yeşilhisar, Yahyalı ve Tomarza ilçelerimize güvenli, konforlu ve ekonomik doğalgazın tüm hanelere ulaştırılması hedefiyle, altyapı çalışmalarının titizlikle yürütüleceğini sözlerine ekledi.



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