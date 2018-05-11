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11 Mayıs 2018 16:28

“KAYSERİGAZ 2019 stratejilerini belirledi”

Kayserigaz bünyesindeki tüm birimlerin müdür ve yöneticilerin bir araya gelerek 2019 yılının stratejilerini ve hedeflerini belirlediği Strateji Çalıştayı, 11 Mayıs 2018 tarihinde Novotel’de düzenlendi.

“KAYSERİGAZ 2019 stratejilerini belirledi”

11 Mayıs 2018 16:28


Hizmet kalitesini artırmak adına düzenlenen Strateji Çalıştayı iç ve dış çevre analizleri ile başladı ve yapılan durum tespitinin ardından Swot Analizi ile devam etti.


Birimlere dair sunum ve analizlerin yapıldığı toplantıda hedeflere ulaşma yöntemleri, iş planları ve şirketin mevcut kaynakları yeniden gözden geçirilirken bu hedeflere nasıl ulaşılacağı da stratejiler ile ortaya konuldu.


Yönetim kadrosunun tamamının katılım sağladığı ve gün boyu süren toplantıda, detaylı ve titiz çalışmalar sonucunda, Kayserigaz tüm yönleriyle masaya yatırıldı ve gelişime açık konular üzerinde iyileştirme, olumlu durumları ise daha da ileriye taşıma kararı alındı.


Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay ‘‘Kayserigaz’ın 2019 yılı yol haritasını belirlediğimiz Strateji Çalıştayı, Kayserigaz’ın belirlenen alanlarda gelişmesine, her zaman daha iyisini hedefleyen hizmet anlayışı ile faaliyetlerinde öncü konuma gelmesine aracılık edecektir.’’ dedi.




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