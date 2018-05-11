Hizmet kalitesini artırmak adına düzenlenen Strateji Çalıştayı iç ve dış çevre analizleri ile başladı ve yapılan durum tespitinin ardından Swot Analizi ile devam etti.

Birimlere dair sunum ve analizlerin yapıldığı toplantıda hedeflere ulaşma yöntemleri, iş planları ve şirketin mevcut kaynakları yeniden gözden geçirilirken bu hedeflere nasıl ulaşılacağı da stratejiler ile ortaya konuldu.

Yönetim kadrosunun tamamının katılım sağladığı ve gün boyu süren toplantıda, detaylı ve titiz çalışmalar sonucunda, Kayserigaz tüm yönleriyle masaya yatırıldı ve gelişime açık konular üzerinde iyileştirme, olumlu durumları ise daha da ileriye taşıma kararı alındı.

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay ‘‘Kayserigaz’ın 2019 yılı yol haritasını belirlediğimiz Strateji Çalıştayı, Kayserigaz’ın belirlenen alanlarda gelişmesine, her zaman daha iyisini hedefleyen hizmet anlayışı ile faaliyetlerinde öncü konuma gelmesine aracılık edecektir.’’ dedi.