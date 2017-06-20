Kayserigaz abonelerinin babalar günü kutladı

EWE Mağazalarına abonelik işlemleri için gelen abonelerin de Babalar Günü küçük hediyelerle kutlandı.

Her yıl haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü’ nde, küçük hediyelerle babaları mutlu eden Kayserigaz ekibi, abonelerinin takdirini kazandı.

Kayserigaz’ın, hayatımızın her anında yanımızda olarak bizlere güç ve destek veren babalarımıza hazırladığı hediyeler karşısında oldukça mutlu olan aboneler, Kayserigaz’ın vermiş olduğu hizmetten de memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Kayserigaz ekibi, grup şirketi olduğu EWE Holding’in, geçtiğimiz ay İldem Park ve BYZ AVM’lerde açtığı EWE Mağazaları’na gelen abonelerin de Babalar Günü’nü kutlayarak küçük hediyeler takdim etti.

Kayserigaz İşletme Bakım Birimi Yöneticisi Fethi Can Hasilik, özel günlerde yaptıkları bu uygulamaların gelenekselleştiğini söyleyerek önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti. Hasilik, tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutlayarak, üzerimizde her zaman emeği bulunan babaların sağlıklı ve mutlu günler geçirmeleri temennisinde bulundu.