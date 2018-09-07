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07 Eylül 2018 09:16

Kayserigaz acil müdahale ve bakım ekipleri yoğun mesaide

Abonelerden gelen ihbarların yanı sıra şebekede yaşanan hasarlara da en kısa sürede müdahale ederek gaz arzı sürekliliğini her zaman üst düzeyde tutan Kayserigaz, 2018 yılının ilk sekiz ayında da yoğun bir şekilde çalışarak başarılı çalışmalara imza attı.

Kayserigaz acil müdahale ve bakım ekipleri yoğun mesaide

07 Eylül 2018 09:16


Kayserigaz kurulduğu günden bugüne kaliteli hizmeti ön planda tutarak Kayseri halkına güvenli ve kesintisiz bir şekilde gaz arzı sağlamayı öncelikli hedefi olarak belirlemiştir. Kayserigaz İşletme Bakım Müdürü Erdem Kırım 2018 Ağustos sonu itibarıyla bu yıl Kayserigaz Acil Müdahale Ekipleri hakkında bilgilendirme de bulundu. "Şirketimiz Kayserigaz’ın Acil Müdahale Ekipleri 7.617 adet acil ihbarı değerlendirdi, 33.516 adetekipman rutin kontrolünü yaptı. Bunun yanı sıra 247 adet hat hasarına müdahale etti ve 2.917 adet kazı nezaretinde bulundu. Konusunda uzman ekibimiz, 14 donanımlı aracımızla hizmet vererek toplamda 220.000 km yol kat etti. Bu yoğun çalışma temposunda özveri ile müşterilerimizin hak ettikleri kaliteli hizmeti sağlamaya çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim. Kayserigaz olarak her zaman müşteri odaklı çalışmayı kendimize ilke edindik. Hizmetlerimizde hep en ileri teknolojileri kullanarak Kayseri halkının can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefledik. 15 yıldır yanımızda olan Kayseri halkına çok teşekkür ederim" diyerek bu yoğun temponun yılın geri kalanında da devam edeceğini belirtti.




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