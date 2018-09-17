Kayserigaz ailesi kahvaltıda buluştu

'su düzenlenen Geleneksel Çalışan Kahvaltısı'nda buluştular.

Kahvaltıya katılan çalışanlar, aileleri ve çalışma arkadaşları ile bir araya gelerek iş stresinden uzaklaşıp keyifli saatler geçirdiler.

Yoğun katılımla gerçekleşen Geleneksel Çalışan Kahvaltısı 15 Eylül Cumartesi günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erguvan Restoran'da düzenlendi. Kayserigaz çalışanları, yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşarak aileleri ve çalışma arkadaşlarıyla güzel vakit geçirirken çocuklar oyun alanlarında Kayserigaz'ın sevimli maskotu Dolgi ve arkadaşları ile oyunlar oynadılar. Palyaçolar eşliğinde oynanan oyunların ardından düzenlenen illüzyon gösterisi çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekti. Kayserigaz çalışanları güzel havanın tadını çıkararak iş arkadaşlarının aileleri ile sohbet edip, ekip ruhunu pekiştirme fırsatı da buldular.

Çalışanlar için düzenlenen bu etkinliklerin devam edeceğini söyleyen ve örnek şirket olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, “Kayserigaz olarak çalışanlarımızın ve ailelerinin memnuniyetini sağlamak bizim için çok önemli. Bu yıl 10.'sunu düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz Çalışan Kahvaltımızda çalışanlarımız ve aileleriyle bir araya gelmek bizim için oldukça keyifli. Kayserigaz'ın sektördeki başarısında büyük emeği olan yoğun çalışma temposuna sahip ekibimizle sosyal aktivitelerle bir araya gelmeye gayret ediyoruz ve oldukça önemsiyoruz. Kahvaltı organizasyonumuzda bizlere destek olan paydaşımız Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne, katılan çalışanlarımıza ve bu organizasyonda emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum.'' dedi.