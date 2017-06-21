Kayserigaz bayram mesaisine hazır

Kayserigaz, abonelere sağlanan doğalgazın bayramda herhangi bir aksaklığa uğramaması için gerekli önlemleri almayı sürdürüyor. İç Tesisat Birimi Ramazan Bayramı’na kadar, iftardan sonra da mesai yaparak çalışmalarına devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kayserigaz İç Tesisat Birimi Sorumlusu Mehmet Onur Aydın, bayramdan önce doğalgazlarının açılması için başvuru yapan vatandaşların bekletilmemesi adına fazla mesai yapılarak, doğalgaz gaz açma işlemlerinin hızlandırılacağını belirtti. Ayrıca, tesisat kontrol ve gaz açma işlemlerinin de mesai sonrasında sürdürülerek bayramda olası olumsuzlukların da önüne geçileceğini sözlerine ekledi.