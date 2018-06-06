Kayserigaz, çocuklarla çevre gününü kutladı

Sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden ve Kayseri’nin önde gelen çevreci kuruluşlarından biri olan Kayserigaz’ın sevimli maskotu Dolgi ve arkadaşları çevre günü dolayısıyla anaokullarını ziyaret etti. Çocuklara çevrenin ve canlıların korunması ile ilgili bilgiler verildikten sonra ağaç ve orman sevgisi aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edindirmek ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak adına her çocuğa birer çam fidanı hediye edildi. 500 den fazla fidanın dağıtıldığı etkinliklerde Dolgi ve arkadaşları okulların bahçesine fidan dikerek çocuklara nasıl fidan dikeceklerini anlattı. Çocuklar merakla ve ilgiyle Dolgi’yi dinlediler ve bu eğlenceli, öğretici etkinliğin tadını çıkardılar.

Çevreye ve doğaya gösterdiği hassasiyeti her defasında vurgulayan Kayserigaz, çevre konusunda örnek teşkil eden bir şirket olarak son yıllarda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve okullara yönelik çevre konulu bilinçlendirme etkinlikleriyle adından sıkça söz ettirdi. Kayserigaz Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Özlem Acur; “Geleceğimiz olan çocuklarımıza tasarrufu, doğa sevgisini ve çevre bilincini aşılamak için gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinin olumlu sonuçlarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Dünya Çevre Günü olması sebebiyle çocuklarımıza 500’den fazla fidan hediye ettik, bu da çevreye kazandırdığımız yeni fidanlar demek oluyor. Gelecek kuşaklara temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diyerek çevre ile ilgili etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini dile getirdi.