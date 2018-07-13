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13 Temmuz 2018 10:35

Kayserigaz iç tesisat firmaları ile bir araya geldi

14 yıldır Kayseri’nin güvenli gaz arzını sağlayan Kayserigaz, gerçekleştirdiği periyodik toplantılarla iç tesisat firmalarını bilgilendirmeye devam ediyor.

Kayserigaz iç tesisat firmaları ile bir araya geldi

13 Temmuz 2018 10:35

Haziran ayında düzenlenen toplantı, sertifikalandırılmış iç tesisat firmalarının katılımı ile Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.


Enerji sektöründe gerçekleştirdiği projelerle hizmet kalitesini yükseltmeye devam eden Kayserigaz, her ay birlikte çalıştığı iç tesisat firmaları ile bir araya geliyor. Düzenli olarak yapılan toplantılarda Kayserigaz firmalara sektördeki değişiklikleri ve güncellemeleri aktararak profesyonel hizmet sunmayı sürdürüyor. Haziran ayında düzenlenen toplantıda Doğalgaz Sertifika Yönetmeliği’nde belirtilen TS 7363 ’Doğalgaz - bina iç tesisatı projelendirme ve uygulama kuralları’ standardında yapılan revizeler iç tesisat firmaları ile paylaşıldı.


Kayserigaz İç Tesisat Birim Yöneticisi Onur Aydın yaptığı açıklamada bu toplantıların, iç tesisat firmalarına güncel bilgilerin aktarılması ve iletişimin sürekliliğinin sağlanması bakımından oldukça önemli bulduklarını söyledi. Aydın; "Abonelerin mağdur olmaması ve sertifikalı firmaların yeni standartlara uyumu konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı bu toplantılar ile doğalgaz kullanıcılarına olan hizmetin kalitesini artırmayı ve Kayseri halkının güvenliği için gerekli çalışmaların düzenli bir şekilde yapılmasını hedefliyoruz" dedi.




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