Kayserigaz Iso 45001'e Geçiş Çalışmalarını Başlattı

Kayserigaz, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında uluslararası geçerliliğe sahip ilk yönetim sistemi standardı olan ISO 45001'e geçiş çalışmalarına başladı. Kayserigaz ISO 45001 standardının yürürlüğe girmesini müteakip kullanımdan kaldırılacak olan OHSAS 18001 standardından geçişi tamamlamak üzere çalışmalar yürütüyor.

Kayserigaz ekibi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimi alarak standart ile ilgili yeni gereklilikler hakkında bilgi edindi. Kayserigaz çalışanları CQI | IRCA ve CPD tarafından akredite eğitim kuruluşu olarak onaylanmış eğitim sonunda baş denetçi sınavını başarıyla tamamladı. Türkiye'deki ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin ilk Baş Denetçilerinden olmaya hak kazanan İnsan Kaynakları ve Strateji Müdürü Hatice Berk, Yönetim Sistemleri Yöneticisi Işıl Akkoç ve Yönetim Sistemleri Uzmanı Hilal Eroğlu'nun sertifikalarını Kayserigaz Genel Müdür'ü AdemDincay verdi ve çalışanlarını tebrik etti.

Dünyanın ilk İSG ISO standartı olarak yayınlanan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; güvenli ve sağlıklı işyerleri sunarak çalışanların katılımını arttırmanın ve kamuoyunda sürdürülebilir çalışma taahhüdünü sergilemenin yanı sıra süreklilik planlaması gibi önemli iş zorluklarına odaklanmaktadır. Yeni yayınlanan standardın liderlik, risk önleme, yenilik ve sürekli iyileştirme konuları üzerinde durması ve organizasyonel esnekliği artırması ile kuruluşlara küresel anlamda büyük fayda sağlaması beklenmektedir. Kayserigaz'da ISO 45001' in yüksek seviyeli yapı olan Annex SL ‘e uyumu sayesinde OHSAS 18001: 2007 ve ISO 45001 arasındaki farklar incelenerek uyum sağlanıp geçiş planlaması yapıldığı belirtildi.Kayserigaz Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi Işıl Akkoç, çok tehlikeli iş sınıfında olan Kayserigaz'da kuruluşundan bu yana OHSAS 18001'in gerekliliklerinin büyük bir titizlikle ve tüm çalışanlar tarafından içselleştirilerek yerine getirildiğini belirtti. “Önce İnsan” düsturuyla Kayserigaz'ın tüm lokasyonlarında ofiste, sahada tüm çalışanları ve taşeronlarıyla İSG anlamında çalışmaların takip edildiğini ve uygulamaların sürdürülebilirliğinin sağlandığını belirten Akkoç, alınan bu eğitim ile Kayserigaz'ın tüm süreçlerinde ISO 45001 standardına göre güncelleme ve uyarlamaların yapılmasına başlandığını belirtti. 2019 yılında planlanan bağımsız denetime ISO 45001 gerekliliklerini sağlamış bir şekilde girmeyi ve sektörde ISO 45001 belgesinin gerekliliklerini yerine getirmiş ilk doğalgaz dağıtım şirketi olmayı hedeflediklerini belirtti.