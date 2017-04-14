Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 14:31

Kayserigaz, Melikgazi yatırımlarını değerlendirdi

Kayserigaz, Melikgazi Belediyesi ile Melikgazi İlçe yatırım planlarını gözden geçirdi.

Kayserigaz, Melikgazi yatırımlarını değerlendirdi

14 Nisan 2017 14:31


Kayseri’nin merkez ilçelerinde altyapı yatırımlarını sürdüren Kayserigaz, 2017-2021 yılları arasını kapsayan yatırım planlarını değerlendirmek için Melikgazi Belediyesi ile görüştü. Melikgazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Türkmen ve Melikgazi Belediyesi yöneticileri ile Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ ve Kayserigaz Proje Birim yöneticileri katılım sağladılar. Toplantıda Melikgazi İlçe merkezinde doğalgaza ulaşım oranının %97 civarında olduğunu belirten Kayserigaz, bugüne kadar yapılan yatırımların genel durumunu sunumla aktardı.


2. tarife dönemine giren Kayserigaz, Melikgazi İlçesi’nde 5 yıllık süreçte gerçekleştirilecek yatırımların planlamalarını Melikgazi Belediyesi yöneticileri ile paylaştı. Toplantıda ayrıca Melikgazi İlçesinde bulunan tüm mahalleler ve sonradan mahalle olarak ilçe sınırlarına dahil edilen ilk kademe belediyelerin durumları değerlendirildi. 2017-2021 yılları arasını kapsayan 5 yıllık yatırım sürecinde belediye sınırları içerisinde ki mahallelerde planlanan değişiklikler, kentsel dönüşüm projeleri, sit alanlarının durumu ve altyapı projeleri, düşünülen yeni imar alanları ve planlanan yeni yol çalışmaları hakkında görüşmelerde bulunuldu. Melikgazi İlçesi’nde ilerleyen süreçte gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar için daha sonra yeniden bir araya gelinecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    19°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:11
  • Güneş :05:54
  • Öğle :12:49
  • İkindi :16:31
  • Akşam :19:22
  • Yatsı :20:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!