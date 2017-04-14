Kayserigaz, Melikgazi yatırımlarını değerlendirdi

Kayseri’nin merkez ilçelerinde altyapı yatırımlarını sürdüren Kayserigaz, 2017-2021 yılları arasını kapsayan yatırım planlarını değerlendirmek için Melikgazi Belediyesi ile görüştü. Melikgazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Türkmen ve Melikgazi Belediyesi yöneticileri ile Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ ve Kayserigaz Proje Birim yöneticileri katılım sağladılar. Toplantıda Melikgazi İlçe merkezinde doğalgaza ulaşım oranının %97 civarında olduğunu belirten Kayserigaz, bugüne kadar yapılan yatırımların genel durumunu sunumla aktardı.

2. tarife dönemine giren Kayserigaz, Melikgazi İlçesi’nde 5 yıllık süreçte gerçekleştirilecek yatırımların planlamalarını Melikgazi Belediyesi yöneticileri ile paylaştı. Toplantıda ayrıca Melikgazi İlçesinde bulunan tüm mahalleler ve sonradan mahalle olarak ilçe sınırlarına dahil edilen ilk kademe belediyelerin durumları değerlendirildi. 2017-2021 yılları arasını kapsayan 5 yıllık yatırım sürecinde belediye sınırları içerisinde ki mahallelerde planlanan değişiklikler, kentsel dönüşüm projeleri, sit alanlarının durumu ve altyapı projeleri, düşünülen yeni imar alanları ve planlanan yeni yol çalışmaları hakkında görüşmelerde bulunuldu. Melikgazi İlçesi’nde ilerleyen süreçte gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar için daha sonra yeniden bir araya gelinecek.