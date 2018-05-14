Kayserigaz’dan Anneler Günü kutlaması

Ayrıca Acil 187 Hattı’na gelen ihbarları değerlendirmek üzere ev ve işyerlerine giden ekipler kadın abonelerin Anneler Günü’nü çiçek hediye ederek kutladı.

Toplum odaklı çalışmalarıyla abonelerinin takdirini kazanan Kayserigaz, tüm dünyada kutlanan Anneler Günü’nde gerçekleştirdiği etkinlikler ile anneleri mutlu etti. Kendi çalışanlarının yanı sıra abonelerini de unutmayan Kayserigaz’ın gerçekleştirdiği bu düşünceli davranış karşısında çok mutlu olan anneler, kendileri için önemli günlerden biri olan Anneler Günü’nde hatırlanmalarına karşı duydukları memnuniyetlerini belirterek teşekkür ettiler.

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay düzenlenen Çalışan Paylaşım Toplantısı sonrasında tüm Kayserigaz annelerini sahneye davet ederek onlara hediyelerini verdi. Adem Dincay hem Kayserigaz’da çalışan hem de vefakâr ve emekleri ödenmeyecek olan tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı, sağlıklı ve huzurlu nice günler geçirmeleri temennisinde bulundu.