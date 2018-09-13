Kayserigaz'dan Bir İlk Daha: Barkod Sistemi

Kayserigaz İç Tesisat Birimi geliştirdiği Barkod Sistemi'ni hayata geçirerek sahadaki tesisat kontrollerinde gerçekleşebilecek hataların önüne geçecek.

“Sektöre ve tüm paydaşlarına İlham Veren Marka olmak” vizyonuyla çalışan Kayserigaz'ınuygulamaya başladığı ve SAP (Systems Analysis and Program Development) sistemi ile entegre kullanılan Barkod Sistemi Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Geçtiğimiz ay uygulanmaya başlanan bu sistem ile doğalgaz sayacının seri numarası tablete aktarılıyor. Bu seri numarası tesisat kabul işlemi sırasında okutulan barkod sayesinde, depodan çıkan sayaç numarasıyla eşleştirilerek doğru sayacın doğru tesisata takılması sağlanıyor.

Kayserigaz İç Tesisat Sorumlusu Mehmet Onur Aydın ‘‘ Kayserigaz olarak faaliyete geçirdiğimiz bu projelerle hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz. Barkod Sistemi ile çalışan hatalarını ortadan kaldırmış olduk. Hatalardan kaynaklı oluşabilecek zaman kaybının önüne geçmiş olduk. Bunların yanı sıra kaçak sayaç kontrollerinin takibini çok daha etkin bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Teknolojik gelişmeleri her zaman yakından takip ederek faaliyetlerimize entegre ediyoruz. Kayseri halkına verdiğimiz hizmet kalitesini sürekli arttırıyoruz. Sunduğumuz profesyonel ve teknolojik hizmetleri daha da çeşitlendirerek abonelerimize çağın gerekliliklerine uygun yeni hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.