Kayserigaz’dan bir ilk daha

Kayserigaz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Ele Alma Yönetim Sistemi ve ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Şartları Standartlarına, yasal hükümlere ve mevzuata uygun olarak geçiş sürecini tamamladı. Ayrıca yeni standarttan en iyi şekilde faydalanmanın yolunun da etkili bir geçişle mümkün olacağının farkındalığıyla çalışmalarını yürüterek yeniden belgelendirilmeye hak kazandı.

Süreçlerle Yönetim Kayserigaz’da Belgelendirildi

Bir değişim yönetimi programı projesi ile iş süreçlerindeki fonksiyonel yönetimden süreçlerle yönetime geçiş yapmış olan Kayserigaz, yapılan toplantılar, workshoplar ve tasarım çalışmaları neticesinde süreç mimarisini oluşturdu. Belirlenen süreç sahipleri ile süreç dizayn/tasarımlarının gerçekleştirilmesi esnasında her iş birimi kendi süreciyle ilgili tüm iş akışları gözden geçirildi. İş adımlarındaki kritik noktalar belirlenerek risk tabloları çıkarıldı. Daha verimli ve çevik bir sistem oluşturmayı sağlayacak anahtar performans göstergeleri(KPI) tanımlandı ve iç tetkiklerle süreç performanslarının kontrol altında tutulması sağlandı.

EWE Turkey Holding grup şirketleri ile birlikte dünya çapında kabul görmüş olan ARIS programını kullanan Kayserigaz; mevcut süreçlerini bu yazılımla süreç programlama modeli veri tabanına işleyerek ve süreçler arası ilişkileri sistem üzerinde kurdu ve süreçlerin bütünselliğini sağladı.

Uluslararası Standartlar Birliği (ISO)’nun yeni versiyonunda, kuruluşların sürdürülebilir gelişmeye yönelik çalışmalarının temel öğelerinden biri olarak konumlandırmakta ve genel anlamda performansı artırıcı bir araç olarak sunmaktadır. Risk temelli düşünce ve yaklaşım ile ilgili açıkça şartlar standardın genelinde yer almaktadır. Risk ve fırsat yönetimi ile işletmenin mevcut ve potansiyel risklerinin analiz edilerek, kuruluşun sektördeki yerini koruma ve geliştirme, müşteri memnuniyetini artırma, çevre etki yönetimini sağlama imkanı sağlamaktadır. Yaşam döngüsü yaklaşımıyla çevre yönetim sisteminin sürekliliği, kaynakların korunması ve geri dönüşümü sağlanmaktadır.

Uluslararası bir şirket konumunda olan Kayserigaz, aynı zamanda yerel belediye ortaklık yapısı, regüle bir piyasada EPDK yasal şartları ve ayrıca ulusal, bölgesel veya yerel olmak üzere kültürel, sosyal, politik, tüm yasal mevzuat, finansal şartlar, teknolojik gelişimi yöneten etkin bir sistem güncelleştirerek yeni standartlara tam uyum sağladı.

Denetim boyunca modellenmiş süreçler birimler tarafından denetçilere sunuldu, akışta tanımlanmış olan riskler ve riskleri bertaraf etmek için alınan önlemler, süreçlerle ilgili KPI lar denetlendi. Ayrıca Balance Score Card (BSC) uygulaması kapsamında birimlerin takip ettikleri kurumsal performans hedefleri ve gerçekleşme durumları kontrol edildi.

Kayserigaz Yönetim Sistemleri uygulamalarıyla; gelişime açık, tüm çalışanları süreçlere dâhil edebilen, yenilikçi ve eleştirilere açık sürdürülebilir bir sistemi yürütmektedir. Bu kapsamda Kayserigaz Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi Işıl Akkoç ISO 9001- ISO 14001- ISO 27001- ISO 10002- ISO 31000 ve OHSAS 18001 standartlarına uygun Entegre yönetim sistemleri kapsamında denetlenen Kayserigaz’ın, tüm şirket süreçlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla denetçilerin beğenisini ve takdirini kazanarak faaliyetlerinin dünya standartlarında olduğunu bir kez daha tescillendiğini ifade etti. Tüm çalışma arkadaşlarına yüksek farkındalıkları, özverili ve içtenlikli katkıları için teşekkürlerini sundu.