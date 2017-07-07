Kayserigaz’dan iç tesisat firmalarına eğitim

Kayserigaz, yetkili firmalara verdiği eğitimle, doğalgaz kullanıcılarına olan hizmetin kalitesini artırmayı ve Kayseri Halkı’nın güvenliği için gerekli çalışmaların düzenli bir şekilde yapılmasını hedefliyor.

Yetkili iç tesisat firmalarının katıldığı eğitimde, abonelik işlemlerinin yoğunlaştığı bu günlerde ikinci abonelik işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, baca bakımları ve iç tesisat ve proje onay süreci ile ilgili güncel mevzuat bilgileri detaylı bir şekilde aktarıldı. Ayrıca eğitimde, teknik konuların yanı sıra yetkili iç tesisat firmalarından gelen taleplerin teknolojik gelişmelerle desteklenerek süreçlerde güncellenme çalışmaları, son dönemde yapılan yeniliklerle ilgili bilgiler verildi. Teknik konuların yanı sıra Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem Acur tarafından, Kayserigaz markasının kullanım alanları, doğru kullanılması ve korunması hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

Abonelere güvenli gaz arzında sürekliliğin sağlanabilmesi için bu eğitimlerin gerekliliğine dikkat çeken Kayserigaz İç Tesisat Sorumlusu Mehmet Onur Aydın, bu eğitimlerin iç tesisat firmalarına güncel bilgilerin aktarılması ve iletişimin sürekliliğinin sağlanması bakımından oldukça önemli bulduklarını söyledi. Mehmet Onur Aydın, Kayseri Halkı’nın yaşam kalitesini arttırmak ve onları en rahat, en konforlu yakıt olan doğalgaz ile güvenli bir şekilde buluşturmak adına bu eğitimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.