Kayserigaz'dan Yeni Bina Açılış Kutlaması

Kayseri halkına daha konforlu ve yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam etmek için tasarlanan yeni binasının açılış kutlamasına Kayseri protokolü ve Kayserigaz yöneticilerinin yanı sıra sektörün önemli isimleri de katıldı.

8 Aralık 2017 tarihinde Temel Atma Töreni yapılan Kayserigaz yeni binasının çalışmaları 11 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Kayseri protokolünün katılımları ile açılış kutlaması yapılan Kayserigaz'ın yeni binası 7.144m2'lik bir alan üzerine kurularak bodrum, zemin, asma kata ilave 3 kat şeklinde toplam 6 kat olarak inşa edildi. Bina son teknoloji sistemlerle donatıldı.

Yeni Bina Açılış Kutlaması'nda konuşma yapan Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay “Kayserigaz olarak, uzun yıllardır Kayseri halkına kaliteli, güvenilir ve profesyonel hizmet ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hızla gelişen ve değişen doğalgaz piyasasında ilkleri yaşatarak sektörün öncü şirketleri arasına girdik. Kayserigaz olarak müşteri odaklı hizmet anlayışı ile Kayseri halkına her zaman en iyi hizmeti sunmak için yola çıktık ve standartlarımızı bu doğrultuda yükselttik. Yeni binamızda da müşteri memnuniyetini en üst seviyelerde tutacağımıza canı gönülden inanıyorum. Yeni binamız Kayseri'ye, Kayseri halkına ve Kayserigaz'a hayırlı olsun” dedi.

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay konuşmasında Kayserigaz'ın Oymaağaç Mevkii'nde bulunan Yeni Depo Binası'nın tamamlandığını da belirtti. Yeni deponun 10.200 m2'lik bir alana inşa edildiğini arşiv, atölye, ana depo ve elektrik malzemeleri deposu olmak üzere 4 bölümden oluştuğunu belirtti.

EWE Turkey Holding CEO'su Frank Quante konuşmasında “Alman geleneğinde yeni bir eve giderken tuz ve ekmek götürürüz Kayserigaz'ın yeni hizmet binası bereketli olsun” diyerek getirdiği ekmek ve tuzu Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay ve Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu'na hediye etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik: “Bugün Doğalgazın Yahyalı ile Buluşması Töreni”nin ardından Kayserigaz'ın Yeni Binası'nın Açılış Kutlaması için buradayız. Kayserigaz gurur verici çalışmalara imza atıyor. Biz de bu çalışmalarda onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kayseri'ye yakışan ve Kayseri halkına daha iyi hizmet sunabilmek için son teknoloji ile donatılan bu yeni hizmet binasının herkese hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise konuşmasında sektörün öncü şirketlerinden olan Kayserigaz'ın yeni hizmet binasının modern mimarisi ve teknolojik altyapısı ile diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil edeceğini belirtti ve Kayseri halkına hayırlı olmasını diledi.

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay konuşmacılara plaket takdim etti ve hep birlikte hem Kayserigaz Yeni Binası'nın hem de Kayserigaz Yeni Deposu'nun açılış kurdelelerini kestiler. Davetliler kurdele kesme töreninin ardından Kayserigaz'ın yeni binasını gezdiler.