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09 Mayıs 2018 14:04

Kayserili 4 sporcu Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Kayserili 4 sporcu Meksika’da yapılacak olan Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Kayserili 4 sporcu Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

09 Mayıs 2018 14:04


Muay Thai Dünya Şampiyonası 10-21 Mayıs tarihleri arasında Meksika’nın Cancun şehrinde yapılacak. Şampiyonada Kayseri’den 54 kg’da Sercan Koç, 57 kg’da Fatih Değer, 81 kg’da Ali Doğan ve 75 kg’da Mensure Karadayı ringe çıkacak.


Antrenör Göksel Cingöz ve Teknik Sorumlu As Başkan Halil Demir ile birlikte Meksika’ya giden sporcular altın madalya için mücadele verecek.


Antrenör Göksel Cingöz, "Hazırlık kampımız çok verimli geçti. Sporcularımız ile birlikte Meksika’dan madalyalar ile döneceğiz inşallah. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici olmak üzere bu turnuva için bize destek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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