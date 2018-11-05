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Kayserili Ali Doğan, Dünya Şampiyonu Unvanını korudu

Dünya Şampiyonu unvanlı Kayserili sporcu Ali Doğan, Adana’da düzenlenen Muay Thai Turnuvası’nda İranlı rakibini yenerek unvanını korudu.

Dünya Şampiyonu unvanlı Kayserili sporcu Ali Doğan, Adana'da düzenlenen Muay Thai Turnuvası'nda İranlı rakibini yenerek unvanını korudu.


Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Star Fight Arena Spor Kulübü sponsorluğunda Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 7 ülkeden 18 sporcu katıldı. Dünya Şampiyonu unvanlı Kayserili sporcu Ali Doğan, İranlı Ahad Ghorbani'yi 3-0 yenerek Dünya Şampiyonu unvanını korudu.


Kayserili sporcu Ali Doğan, yaptığı açıklamada" Bir maçtan daha alnımızın akıyla çıkmak nasip oldu.Adana'da gerçekleşen Profesyonel Muaythai maçını kazandık. Gerek gelerek, gerekse ekran başından destekleyen herkese sonsuz teşekkürler" dedi.


Daha önce Meksika'nın Cancun kentinde büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası 10-19 Mayıs 2018 'de yapılan şampiyonada Ali Doğan Dünya'nın en iyi sporcularının yarıştığı elite klas ve 81 kilo büyük erkekler kategorisinde tüm takiplerini yenerek dünya şampiyonu olmuştu.

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