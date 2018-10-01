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Kayserili bisikletçiler pistin tozunu aldı

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Bisiklet Takımı sporcuları İstanbul Arnavutköy Salcano MTB Cup yarışlarında pistin tozunu aldı.


Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan İstanbul Arnavutköy Salcano MTB Cup yarışları 29 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Arnavutköy Belediyesi İmrahor pistinde düzenlenen müsabakalar ile tamamlandı.


İstanbul'da yapılan müsabakalarda sporcularımız Kayseri rüzgarı estirdi. İstanbul Arnavutköy Salcano MTB Cup yarışlarında Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcularından Funda Taşkın yıldız bayanlarda birinci olurken, İrem Nur Korkmaz üçüncü oldu. Yıldız B erkekler kategorisinde Davut Duman şampiyonluğu göğüslerken Enes Doğan beşinci oldu. Kayserili sporcu Brissaspor adına yarışan Furkan Akçam ise Yıldız A kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yarışmaya katılarak büyük başarılara imza atan sporcuları ve antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek, başarıların devamını diledi.

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