Kayserili firmalar yıl sonuna kadar en az yüzde 10 indirim yapacak

Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) düzenlenen toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan enflasyonla mücadele programına Kayserili firmalarının destek verdiğini söyleyerek, firmaların bu yıl en az yüzde 10 indirim yapacaklarını belirtti.

KAYSO, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından Enflasyonla Mücadele Programı'na destek kapsamında toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; enflasyonla mücadele programına destek veren firma sahiplerinin bazılarıyla birlikte olduklarını ifade ederek, destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Firmaların yıl sonuna kadar en az yüzde 10 indirim yapacaklarını belirten Büyüksimitci; "TOBB ‘a bağlı 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Ekonomide dengelenme sürecinin önemli bir ayağı olan enflasyonla mücadele seferberliğinin kamu ve özel sektörün dayanışma içerisinde kısa sürede başarı getireceğinden hiç kuşkumuz yoktur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da çağrısına uyarak Kayseri'deki iş adamları ve sanayiciler olarak enflasyonla mücadeleyi sahiplenerek firmalarımızın en geniş şekilde katılması için gerekli çalışmalarımızı başlattık. Bugün indirim kampanyasına destek verecek üyelerimizin bir kısmı bizlerle. Enflasyonla mücadele programına ilk günden beri inanarak milli bir duruş sergileyen, sahip oldukları ulusal ve yerel markaları ile gururumuz olan üyelerimizi can-ı yürekten kutluyor ve kendilerini alkışlıyoruz. Enflasyonla Mücadele Programının kapsamında firmalarımız yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Hükümet tarafından alınan ekonomik tedbirlerin, yapılan çalışmaların bu mücadelenin başarıyla sonuçlanacağını gösterdiğini sözlerine ekleyen Büyüksimitci; "Her şeyden önce kendi devletimize ve milletimize güvenmek ve inanmak zorundayız. Bu inanç ve güvenle inşallah istihdam oluşturarak, üreterek ve pazarlayarak başaracağız. Bugüne kadar olan sıkıntıları nasıl bertaraf ettiysek enflasyonu da bertaraf edeceğiz. Bu konuda da Kayserili iş adamları ve sanayiciler olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız.İnanıyoruz ki, bu birliktelikle bu zorlu süreci geride bırakacak, yeniden istikrarlı bir büyüme sürecine gireceğiz" diye konuştu.

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise birlik ve beraberliğin önemine değinerek; "Bu, birlikteliği göstermek demektir. Kayseri, her zaman için devletin yanında olmuştur, hiçbir zaman boşta bırakmamıştır. Bize yakışan budur. Onlarca, yüzlerce firmamız bizlere müracaat ettiler. Tüm katılımcılara, topyekun enflasyonla mücadeleye destek veren halkımıza, firmalarımıza, işadamlarımıza, reel sektör temsilcilerine can gönülden teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Bugün birlik, beraberlik günü. Bir ve beraber olduğumuz zaman; devlet, millet, işadamları, reel sektör atlatamayacağımız hiçbir engelin olmadığına sonsuz inancım var. Allah birliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu.

Düzenlenen toplantıya KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Boydak Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, İpek Grup Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Saffet Arslan, enflasyonla mücadele programına destek veren firmaların temsilcileri de katıldı.