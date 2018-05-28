Kayserili gazeteciler iftarda buluştu

Anadolu Harikalar Diyarı’nda bulunan bir lokantada verilen iftar yemeğine, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve gazeteciler katıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, cemiyetin çalışmalarıyla ilgili, “Sizlerin takdiriyle göreve geldik. Allah utandırmasın, hizmet etmeye çalışacağız. Sektörümüzün sorunları çok fazladır. Seçildikten sonra valimi başta olmak üzere belediye başkanlarımızı da yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile ziyaret ettik. Kongre yönetim ve denetim kurulu toplantılarının ortak olacağını söylemiştim. Valimizle yaptığımız görüşmede inşallah başarabilirsek ORAN odaklı bir proje çalışması yürüteceğiz. Melikgazi Belediye başkanımız Kayseri Mahallesi içerisinde tarihi bir binayı cemiyetimize tahsis etmek üzere söz verdi. Orada proje bazlı bir müze oluşturmak için girişimlerimiz olacak ama restorasyon çalışmalarının sürmesiyle birlikte biraz zaman alabilir. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Gazetelerimiz, televizyonlarımız ve radyolarımız ciddi mana da ekonomik sıkıntı içerisindedir. Bu sektörümüzde çalışan arkadaşlarımızı da ciddi mana da etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca da, “Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak aile birliğine ve Türkiye’nin birlik ve beraberliğine en çok katkı koymaya çalışan bir federasyonuz. Sorunlarımızdan önce hedefimiz Türkiye’nin birliği ve beraberliği, sonra da aile içindeki faaliyetlere sık sık yer veriyoruz. Türkiye’nin çeşitli illerinde yılda 10 civarında toplantı yaparak, sizlerle birlikte oluyoruz” dedi.