Kayserili gurbetçi motosiklet üzerinde 10 bin kilometre yol yaptı

10 bin kilometre yol yapan Öz, Belçika’dan Manavgat’ta düzenlenen motosiklet festivalinde en uzaktan gelen katılımcı ödülünü aldı.

Belçika’da bir fabrikada işçi olarak çalışan 54 yaşındaki Kayserili gurbetçi Atila Öz, 18 yaşından beri kullandığı motosiklete olan tutkusunu yaptığı yolculuk ile gösterdi. Kayseri’de faaliyet gösteren motosiklet kulüpleri ile sosyal medya üzerinden irtibat kuran Atila Öz, geçmiş yıllarda bu kulüpler ile katıldığı bazı toplantılarda festivale katılmak için sözleşti. Bu yıl 8. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali’nin 11-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını öğrenen gurbetçi, yıllık iznini bu tarihe göre ayarladı.

Ailesini uçak ile Kayseri’ye gönderen Öz, Belçika’nın Antwerpen şehrinden yola çıkarak 3 Bin 500 kilometre motosiklet üzerinde yol aldı ve Kayseri’ye ulaştı. Burada kendisi gibi motosiklet tutkunları ile birlikte Manavgat’a giden Öz, yurt içinde ise yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol yaptı. Manavgat’ta yapılan festivale Kayserili motosiklet tutkunları ile katılan ve burada ’’En uzaktan gelen katılımcı’’ ödülünü Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in elinden alan Atila Öz, ödülün yorucu yolculuğa değdiğini söyledi.

Dönüş yolculuğu ile birlikte toplamda 10 bin kilometreyi motosiklet üzerinde geçirdiğini dile getiren Kayserili Gurbetçi Öze, "18 Yaşında motosiklet kullanmaya başladım. 24 Yaşımdan itibaren ise büyük motosikletler kullanıyorum. Bu benim için bir tutku. Yıllık iznime geldiğimde Kayseri’de motosiklet grupları ile güzel dostluklar kurdum. Bu yıl Manavgat festivaline birlikte katılmak için sözleşmiştik. Bu sözüm üzerine Belçika’dan yola çıktım. İki günlük bir yolculuk ile Antwerpen’den Kayseri’ye ulaştım. Buradan yeniden Manavgat ve çeşitli şehirlere gittim ama yaptığım yolculuk ve kurduğum dostluklar buna değdi. Gelişte olduğu gibi ailemi uçak ile Belçika’ya gönderdim ve bende aynı yolu izleyerek motosikletimle Belçika’ya hareket ediyorum’’ dedi.

Naked-Byke olarak sınıflandırılan 1200 cc ve 175 beygir gücündeki motosikleti ile Belçika’dan yola çıkarak Almanya, Avusturya, İtalya ve Yunanistan’ı geçtikten sonra Türkiye’ye ulaşan Atila Öz, bu ülkelerde 30’un üzerinde büyük şehri geride bıraktığını kaydeden Öz, ’’Motosiklet kültürü ülkemizde her geçen yıl gelişiyor. Dikkatli ve tedbirli olmak bu uzun yolculuğun en önemli noktası. Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde motorsiklet tutkunlarının bu kültürü yerleştirmesinde önemli rol oynadığına inanıyorum’’ şeklinde konuştu.