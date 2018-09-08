Kayserili hacılar memleketlerine dönmeye başladı

Hac ibadetini tamamlayarak Erkilet Havaalanına dönüş yapan 1. ve 2. kafile hacıları İl Müftüsü Şahin Güven ve beraberindekiler ile aileler ve yakınları karşıladı. Yolculuklarında herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen hacılar, hac farizasını sıkıntısız olarak yerine getirdiklerini ifade etti. İl Müftüsü Şahin Güven ise; "Hacılarımızın karşılanması için buraya gelen halkımıza teşekkür ediyoruz. Kayserimizden bundan yaklaşık 1 buçuk ay önce göndermiş olduğumuz hacı adaylarımız, haclarını yaparak geldiler. diyanet İşleri Başkanlığımız kafilelerinden hacca gönderdiğimiz bütün kardeşlerimiz kazasız ve belasız bir şekilde şehrimize ulaştılar" diye konuştu.