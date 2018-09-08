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08 Eylül 2018 12:02

Kayserili hacılar memleketlerine dönmeye başladı

Hac ibadetini yapmak üzere Suudi Arabistan’a giden hacılar, hac farizasını yerine getirerek memleketleri Kayseri’ye döndü.

Kayserili hacılar memleketlerine dönmeye başladı

08 Eylül 2018 12:02


Hac ibadetini tamamlayarak Erkilet Havaalanına dönüş yapan 1. ve 2. kafile hacıları İl Müftüsü Şahin Güven ve beraberindekiler ile aileler ve yakınları karşıladı. Yolculuklarında herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen hacılar, hac farizasını sıkıntısız olarak yerine getirdiklerini ifade etti. İl Müftüsü Şahin Güven ise; "Hacılarımızın karşılanması için buraya gelen halkımıza teşekkür ediyoruz. Kayserimizden bundan yaklaşık 1 buçuk ay önce göndermiş olduğumuz hacı adaylarımız, haclarını yaparak geldiler. diyanet İşleri Başkanlığımız kafilelerinden hacca gönderdiğimiz bütün kardeşlerimiz kazasız ve belasız bir şekilde şehrimize ulaştılar" diye konuştu.




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